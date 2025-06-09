«Лаборатория Касперского» вычислила хакеров, атакующих россиян, пока они спят

«После передачи украденной информации группе вредонос стирает из компьютера жертвы файлы, созданные в ходе атаки, и загружает в зараженную систему майнер — а в конце удаляет себя с устройства», — сообщили в «Лаборатории Касперского» ТАСС. Хакеры нацелены в основном на сотрудников производственных предприятий и технических вузов, чтобы получить удаленный доступ к их компьютерам и похитить учетные данные.