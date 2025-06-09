«Лаборатория Касперского» вычислила хакеров, атакующих россиян, пока они спят

Хакеры атаковали россиян среди ночи.
Сотни корпоративных пользователей в России столкнулись с ночными хакерскими атаками со стороны группировки Librarian Ghouls. Злоумышленники действуют преимущественно с часу до пяти утра по местному времени. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского».
«После передачи украденной информации группе вредонос стирает из компьютера жертвы файлы, созданные в ходе атаки, и загружает в зараженную систему майнер — а в конце удаляет себя с устройства», — сообщили в «Лаборатории Касперского» ТАСС. Хакеры нацелены в основном на сотрудников производственных предприятий и технических вузов, чтобы получить удаленный доступ к их компьютерам и похитить учетные данные.
По данным экспертов, атака начинается с отправки фишинговых писем с вредоносными архивами, защищенными паролем. После открытия архивов вредоносное программное обеспечение устанавливается на компьютер жертвы, что позволяет злоумышленникам управлять устройством удаленно. Вредонос активируется ночью, собирает и отправляет хакерам учетные данные и ключи от криптовалютных кошельков, после чего удаляет следы своего присутствия.
Ранее российские правоохранительные органы и эксперты по цифровой безопасности неоднократно предупреждали о росте числа киберугроз, в том числе телефонного и интернет-мошенничества. В преддверии государственных праздников злоумышленники активизируют фишинговые рассылки и используют легальное ПО для маскировки атак.