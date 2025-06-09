На этой неделе россияне будут работать всего три дня

Начавшаяся 9 июня рабочая неделя в России будет очень короткой — всего три дня, по 11 июня включительно. Это связано с празднованием Дня России. Соответствующая информация опубликована в производственном календаре на 2025 год.
При этом, в среду, 11 июня, как и положено по законодательству, рабочий день будет короче на один час. После этого россиян ждут длинные четырехдневные выходные с 12 по 15 июня.
Всего же в первый летний месяц, согласно производственному календарю, 19 рабочих и 11 нерабочих дней.
В последняя короткая рабочая неделя была в России в начале мая. На второй неделе месяца россияне, работающие пятидневку, отдыхали четыре дня подряд. Такой небольшой отпуск был приурочен к Дню Победы. Работать пришлось лишь с 5 по 7 мая.
Ранее в Государственной думе предложили объединить первые и вторые майские праздники. Так россияне смогут отдыхать с 1 по 9 мая.