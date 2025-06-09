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Мужчине отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными

Гражданин Украины потерял вид на жительство в России из-за связи с ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Намерение шпионить за российскими военными в пользу ВСУ привело к тому, что гражданин Украины лишился вида на жительство в России. Также мужчине вынесли предупреждение, а отказали в получении российского гражданства, информирует пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина поддерживал контакт с представителем Вооруженных сил Украины и намеревался вести сбор и передачу противнику сведений о камчатских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», — сказано в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина не смог совершить преступление благодаря действиям сотрудников УФСБ.

Тем временем к двадцати годам колонии могут приговорить жительницу Херсонщины, шпионившую на украинские спецслужбы. Девушка передавала СБУ координаты ВС РФ и станций связи.

Также сообщалось, что в Крыму жителя Ялты обвиняют в государственной измене, прохождении обучения в целях совершения терактов, а также в изготовлении, хранении и ношение взрывных устройств.

Как в Крыму задержали украинского агента, изготовившего бомбу для теракта, читайте здесь на KP.RU.