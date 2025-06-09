Мужчине отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными

Намерение шпионить за российскими военными в пользу ВСУ привело к тому, что гражданин Украины лишился вида на жительство в России. Также мужчине вынесли предупреждение, а отказали в получении российского гражданства, информирует пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю.