В Красноярском крае за сутки потушили восемь пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили восемь пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, рано утром в Красноярске на улице Даурской загорелся садовый дом. Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать его на площади 36 квадратных метров.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.
— На ликвидацию последствий ДТП сотрудники привлекались два раза, — добавили в ведомстве.
Помимо этого, спасатели зарегистрировали одно происшествие на акваториях: в Большеулуйском районе на реке Чулым при купании утонул мужчина. Его тело еще не нашли.