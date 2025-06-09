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В Красноярском крае за сутки потушили восемь пожаров

В Красноярске на улице Даурской рано утром загорелся садовый дом.

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Источник: МЧС РФ

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили восемь пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, рано утром в Красноярске на улице Даурской загорелся садовый дом. Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать его на площади 36 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

— На ликвидацию последствий ДТП сотрудники привлекались два раза, — добавили в ведомстве.

Помимо этого, спасатели зарегистрировали одно происшествие на акваториях: в Большеулуйском районе на реке Чулым при купании утонул мужчина. Его тело еще не нашли.