В Лос-Анджелес прибыла нацгвардия США на фоне протестов: подробности

Северное командование Вооруженных сил США официально подтвердило введение подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелес для стабилизации обстановки, сложившейся вследствие массовых протестов против миграционных решений администрации президента Дональда Трампа.
«Северное командование ВС США может подтвердить, что элементы 79-й пехотной бригады боевой группы национальной гвардии Калифорнии начали развертывание в районе Лос-Анджелеса, некоторые уже на месте», — проинформировало командование в в социальной сети X.
Уточняется, что сейчас порядка 300 военнослужащих были размещены на трех стратегических точках в районе Большого Лос-Анджелеса, включая прилегающие территории.
Как разъяснило командование, основной задачей развернутых подразделений является охрана объектов федерального значения и обеспечение безопасности сотрудников государственных учреждений.
По данным изданий Los Angeles Times и Reuters, группа военнослужащих Национальной гвардии (около 20 человек) дислоцирована у здания Столичного центра содержания под стражей в деловом районе Лос-Анджелеса. Бойцы, экипированные защитными шлемами, масками и вооруженные стрелковым оружием, обеспечивают охрану объекта при поддержке нескольких единиц военной техники.
Напомним, что массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, спровоцированные проведением миграционных рейдов, вспыхнули 6 июня и продолжились в течение следующих суток. Конфронтация между демонстрантами и правоохранительными структурами, сопровождавшаяся столкновениями, привела к задержанию более 100 участников акций протеста.
Глава Белого дома объявил о беспрецедентном решении — развертывании 2-тысячного контингента Национальной гвардии для подавления протестных выступлений, принятом в обход согласования с региональным руководством.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом охарактеризовал эти действия как преднамеренную провокацию. По его словам, федеральные власти отправляют войска не из-за нехватки полицейских в Лос-Анджелесе, а ради создания «зрелища». Ньюсом предупредил, что такая мера лишь усугубит напряженность в штате.
Накануне Трамп заявил, что в регионе действуют группы демонстрантов, которые атакуют сотрудников федеральных ведомств, чтобы помешать операциям по депортации незаконных мигрантов.