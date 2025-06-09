В Лос-Анджелес прибыла нацгвардия США на фоне протестов: подробности

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом охарактеризовал эти действия как преднамеренную провокацию. По его словам, федеральные власти отправляют войска не из-за нехватки полицейских в Лос-Анджелесе, а ради создания «зрелища». Ньюсом предупредил, что такая мера лишь усугубит напряженность в штате.