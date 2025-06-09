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Жителям РФ рассказали о запрете пить чай на рабочем месте

Введение ограничений на употребление чая или пищи непосредственно на рабочем месте вполне допустимо со стороны работодателя, при условии, что данное положение закреплено во внутренних регламентах компании и работникам предоставлена возможность покидать рабочую зону во время перерыва на обед.

Введение ограничений на употребление чая или пищи непосредственно на рабочем месте вполне допустимо со стороны работодателя, при условии, что данное положение закреплено во внутренних регламентах компании и работникам предоставлена возможность покидать рабочую зону во время перерыва на обед.

Об этом заявила юрист Ольга Владимирова в беседе с РИА «Новости». Она уточнила, что работодатели обладают полномочиями устанавливать внутренние правила поведения, в том числе вводя ограничения на приём пищи непосредственно в рабочей зоне.

Тем не менее, подобный запрет правомерен лишь в ситуации, когда у сотрудника имеется возможность воспользоваться обеденным перерывом в специально оборудованном для этого месте. По мнению Владимировой, в случае отсутствия у работника альтернативных условий для приёма пищи, а также применения дисциплинарных мер за нарушение установленного запрета, подобное ограничение может быть признано неправомерным.

Юрист также напомнила, что действующее законодательство накладывает запрет на приём пищи непосредственно в производственных помещениях, а для ряда предприятий санитарные нормы предусматривают обязательное наличие специальных комнат, предназначенных для питания сотрудников.

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