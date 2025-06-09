Жителям РФ рассказали о запрете пить чай на рабочем месте

Тем не менее, подобный запрет правомерен лишь в ситуации, когда у сотрудника имеется возможность воспользоваться обеденным перерывом в специально оборудованном для этого месте. По мнению Владимировой, в случае отсутствия у работника альтернативных условий для приёма пищи, а также применения дисциплинарных мер за нарушение установленного запрета, подобное ограничение может быть признано неправомерным.