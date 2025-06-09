В Иркутске возле аэропорта изменится схема движения

В Иркутске вблизи аэропорта ремонтируют дорогу от улицы Ширямова 19б. Из-за этого на участке появятся дополнительные полосы для движения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, сейчас устанавливают бордюры и тротуары. В скором времени частично заменят основание дороги, отрегулируют высоту колодцев, установят ограждения для пешеходов.
— Здесь полностью поменяется схема дорожного движения: будет расширена проезжая часть, увеличены радиусы поворотов. Новый облик будет и у прилегающей к аэропорту территории. Реализация проекта снимет нагрузки на парковку, заезжать и выезжать с аэропорта будет удобнее, — пояснил мэр города Руслан Болотов.
Также на территории заменят освещение. Все запланированные работы пройдут в два этапа до 2026 года включительно.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова до 30 июля.