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В Иркутске возле аэропорта изменится схема движения

Ремонт идёт от улицы Ширямова 19б до аэропорта.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вблизи аэропорта ремонтируют дорогу от улицы Ширямова 19б. Из-за этого на участке появятся дополнительные полосы для движения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, сейчас устанавливают бордюры и тротуары. В скором времени частично заменят основание дороги, отрегулируют высоту колодцев, установят ограждения для пешеходов.

— Здесь полностью поменяется схема дорожного движения: будет расширена проезжая часть, увеличены радиусы поворотов. Новый облик будет и у прилегающей к аэропорту территории. Реализация проекта снимет нагрузки на парковку, заезжать и выезжать с аэропорта будет удобнее, — пояснил мэр города Руслан Болотов.

Также на территории заменят освещение. Все запланированные работы пройдут в два этапа до 2026 года включительно.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова до 30 июля.