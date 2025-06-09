Власти Самары изымут землю и дом-памятник в центре города для муниципальных нужд

Самарские власти намерены изъять территорию размером около 1152 квадратных метров вместе с расположенным там старинным домом по улице Льва Толстого, дом № 70−72, включая дополнительно 136,8 м.кв. внутри здания.
Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на официальном портале мэрии.
Документ уточняет, что земельный участок входит в пределы улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой и улицы Льва Толстого.
Дом является архитектурной достопримечательностью, построенной известным архитектором Георгием Мошковым между 1907 и 1910 годами.
Известно, что до революции эта территория находилась во владении местного жителя Владимира Лебяжинского и его жены Надежды.
Тогда здесь располагались два жилых строения (одно кирпичное, другое деревянное), а также хозяйственный корпус и дополнительные сооружения.
Позже супруги получили официальное разрешение на возведение нового жилого дома, предназначенного для сдачи в аренду.
Сегодня участок и пустующие комнаты отбирают по причине муниципальных потребностей. Муниципальному департаменту имущества предстоит оценка стоимости недвижимости, расчет компенсаций владельцам земли.
И переговоры относительно выплаты компенсации хозяевам самого земельного надела и пяти нежилых комнат площадью суммарно 136,8 кв.м., расположенных на первом этаже здания.
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