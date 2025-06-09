Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Самары изымут землю и дом-памятник в центре города для муниципальных нужд

Самарские власти намерены изъять территорию размером около 1152 квадратных метров вместе с расположенным там старинным домом по улице Льва Толстого, дом № 70−72, включая дополнительно 136,8 м.

Качество жизни в вашем регионе

Самарские власти намерены изъять территорию размером около 1152 квадратных метров вместе с расположенным там старинным домом по улице Льва Толстого, дом № 70−72, включая дополнительно 136,8 м.кв. внутри здания.

Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на официальном портале мэрии.

Документ уточняет, что земельный участок входит в пределы улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой и улицы Льва Толстого.

Дом является архитектурной достопримечательностью, построенной известным архитектором Георгием Мошковым между 1907 и 1910 годами.

Известно, что до революции эта территория находилась во владении местного жителя Владимира Лебяжинского и его жены Надежды.

Тогда здесь располагались два жилых строения (одно кирпичное, другое деревянное), а также хозяйственный корпус и дополнительные сооружения.

Позже супруги получили официальное разрешение на возведение нового жилого дома, предназначенного для сдачи в аренду.

Сегодня участок и пустующие комнаты отбирают по причине муниципальных потребностей. Муниципальному департаменту имущества предстоит оценка стоимости недвижимости, расчет компенсаций владельцам земли.

И переговоры относительно выплаты компенсации хозяевам самого земельного надела и пяти нежилых комнат площадью суммарно 136,8 кв.м., расположенных на первом этаже здания.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.