Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: телеканал ABC отстранил от работы журналиста после критики Белого дома

В ABC заявили, что публикация корреспондента Терри Морана не соответствует стандартам этого СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Американский телеканал ABC отстранил от работы своего корреспондента Терри Морана после его сообщения в соцсетях с критикой в адрес администрации США, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление этого СМИ.

«ABC ​​выступает за беспристрастность в своем новостном освещении и не одобряет субъективные личные нападки на других», — отметил телеканал.

Представители указанного СМИ также заявили, что публикация Морана не соответствует их стандартам.

Корреспондент ABC оставил соответствующее сообщение в соцсети X*. Моран назвал президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера «ненавистниками мирового уровня». Впоследствии эта публикация была удалена.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.