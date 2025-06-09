NYT: телеканал ABC отстранил от работы журналиста после критики Белого дома

Американский телеканал ABC отстранил от работы своего корреспондента Терри Морана после его сообщения в соцсетях с критикой в адрес администрации США, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление этого СМИ.
«ABC выступает за беспристрастность в своем новостном освещении и не одобряет субъективные личные нападки на других», — отметил телеканал.
Представители указанного СМИ также заявили, что публикация Морана не соответствует их стандартам.
Корреспондент ABC оставил соответствующее сообщение в соцсети X*. Моран назвал президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера «ненавистниками мирового уровня». Впоследствии эта публикация была удалена.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.