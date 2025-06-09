Красноярцы выбрали «лучший» вуз города: результаты опроса шокируют

Стоит отметить, что в топ не вошли такие вузы, как Красноярский государственный педагогический университет имени Астафьева (8%), Красноярский государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого (6%) и Сибирский государственный институт искусств имени Хворостовского (3%). Также в голосовании не участвовал Сибирский юридический институт МВД.