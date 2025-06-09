Красноярцы выбрали «лучший» вуз города: результаты опроса шокируют

В Красноярске завершился опрос пользователей «Телеграм», в ходе которого определили «лучшие» высшие учебные заведения города. Опрос, проведенный Ngs24, собрал мнения 3544 участников.
На первом месте оказался Красноярский государственный аграрный университет (КрасГАУ), который получил 40% голосов — это 1432 голоса.
Вторую позицию занял Сибирский федеральный университет (СФУ) с 26% голосов, что составляет 916 голосов.
Замкнул тройку лидеров Сибирский государственный университет имени Решетнева (СибГУ), набравший 17% — 609 голосов.
Стоит отметить, что в топ не вошли такие вузы, как Красноярский государственный педагогический университет имени Астафьева (8%), Красноярский государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого (6%) и Сибирский государственный институт искусств имени Хворостовского (3%). Также в голосовании не участвовал Сибирский юридический институт МВД.
Интересно, что рейтинговые агентства не включали КрасГАУ в свои списки лучших вузов, где фигурировали только СФУ, КрасГМУ и СибГУ.