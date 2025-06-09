Священник Портнов рассказал о чудесах в зоне СВО

Настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов рассказал aif.ru о чудесах в зоне специальной военной операции.
«Сами военные отмечают, что в сложных ситуациях их спасает молитва. Была история, что перед боем батюшка приезжал, благословил, в итоге все в этой группе живы и здоровы остались», — отметил он.
По словам священнослужителя, зафиксированы случаи мироточения икон на передовой.
«Родственник рассказал, как его группу спасло чудо. Перед блиндажом на улице висели бумажные иконы. Начался обстрел, прямое попадание. Буквально перед этим все по каким-то причинам оттуда ушли и остались живы. Блиндаж взрывом разворотило, а бумажные иконы ни одним осколком не задело», — поделился настоятель храма.
Ранее ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов рассказал aif.ru историю о бойце, который в зоне СВО, по его словам, наблюдал, как души погибших уходят в небо, оставляя за собой «грязную одежду».