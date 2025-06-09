Грету Тунберг облили белой жидкостью и отправили в Израиль

Направлявшееся в сектор Газа судно с экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг следует к израильским берегам, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Израиля.
В ведомстве назвали судно «селфи-яхтой», а также заявили, что всех пассажиров, которые находятся на его борту, отправят на родину.
«“Селфи-яхта” “знаменитостей” благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны», — сказано в посте МИД Израиля, который опубликован в соцсети X*.
Кроме того, Тунберг обвинили в попытке «устроить провокацию». При этом израильская сторона заявила, что гуманитарный груз, который был на борту, будет направлен в сектор Газа. В МИД уточнили, что будут использованы «реальные гуманитарные каналы».
Ранее сообщалось, что израильский министр обороны Исраэль Кац приказал любыми способами не подпускать к сектору Газа судно с Тунберг, он назвал её «антисемиткой».
Судно окружили израильские катера. По данным Reuters, корабль подвергся нападению. В Сети появились кадры, на которых запечатлено, что судно облито белой краской.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.