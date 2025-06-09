Врач рассказал, как не пропустить первые опасные симптомы деменции

Каждый год в мире становится на 10 миллионов больше людей с деменцией. При этом первые признаки могут появиться задолго до пенсионного возраста. О том, как отличить возрастные изменения от начальной стадии деменции, KP.RU рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Поликарпов.
— Уже начиная с 40−45 лет у современного человека зачастую наблюдается снижение скорости обработки информации. Если человек не помнит, что недавно встречался с друзьями, или забывает, что включил плиту, это уже тревожный сигнал, — пояснил эксперт.
Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание: проблемы с кратковременной памятью, трудности с подбором слов, дезориентация во времени и пространстве, потеря привычных навыков и заметные изменения в поведении — раздражительность, тревожность без причины. Особенно важно следить за этими признаками, если они проявляются в комплексе.
Поликарпов отметил, чем раньше диагностирована деменция и начато лечение, тем медленнее будет ее развитие. Это повышает шансы сохранить качество жизни и самого человека, и его близких.