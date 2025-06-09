Врач рассказал, как не пропустить первые опасные симптомы деменции

Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание: проблемы с кратковременной памятью, трудности с подбором слов, дезориентация во времени и пространстве, потеря привычных навыков и заметные изменения в поведении — раздражительность, тревожность без причины. Особенно важно следить за этими признаками, если они проявляются в комплексе.