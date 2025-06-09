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В Омской области зафиксировали рекордный приток населения

Свежую статистику представил губернатор.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Омской области впервые за многие годы наблюдается миграционный прирост. Так, за первый квартал 2025-го в регион переехало на 505 человек больше, чем выбыло. Данными Омскстата поделился губернатор Виталий Хоценко.

«За три месяца к нам в регион переехали 4064 человека, в том числе 1719 из-за рубежа, а выехали из области 3559 человек. Тенденция хорошая. Продолжим работу, чтобы динамика сохранилась», — сообщил о положительной демографической динамике глава региона 9 июня.

Ранее «КП Омск» рассказала, что за 2024 год население области сократилось почти на 13000 человек.