Юрист Владимирова: начальству можно запрещать россиянам пить чай на работе

Правозащитница отметила, что если сотрудник лишен альтернативных возможностей для приема пищи, а за нарушение установленного запрета на еду на рабочем месте к нему применяют дисциплинарные меры, существует высокая вероятность признания такого запрета неправомерным. Владимирова отметила, что в соответствии с действующим законодательством употребление пищи в производственных зонах не допускается. Кроме того, санитарные правила предусматривают обязательное обустройство специальных помещений для приема пищи на отдельных предприятиях.