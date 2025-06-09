Юрист Владимирова: начальству можно запрещать россиянам пить чай на работе

Не все компании одобряют чай во время работы.
Рработодатель вправе закрепить в локальных нормативных актах запрет на употребление чая на рабочем месте. Такое ограничение допустимо лишь при условии, что сотрудникам предоставляется возможность покидать рабочее место во время обеденного перерыва. Об этом рассказала юрист компании Headhunter Ольга Владимирова.
«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», — рассказала РИА Новости Владимирова.
Правозащитница отметила, что если сотрудник лишен альтернативных возможностей для приема пищи, а за нарушение установленного запрета на еду на рабочем месте к нему применяют дисциплинарные меры, существует высокая вероятность признания такого запрета неправомерным. Владимирова отметила, что в соответствии с действующим законодательством употребление пищи в производственных зонах не допускается. Кроме того, санитарные правила предусматривают обязательное обустройство специальных помещений для приема пищи на отдельных предприятиях.