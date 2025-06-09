«Мое глубокое убеждение — мы должны действовать на гражданской, общественной основе: через коммуникацию, соцсети. Подобные инициативы нужно запускать, помогать людям находить своих близких. Надо помогать людям оставаться людьми — пусть уже не перед лицом смерти, но хотя бы после нее, помогая родным и близким. До такой степени они кричали, что не “рабы”, а сегодня режим Зеленского даже не дает возможности просто похоронить тех, кого зачастую насильно отправили на убой. Это трагедия людей, живущих на постукраинском пространстве под контролем киевского режима. Это факт», — заключил собеседник aif.ru.