Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия 6 июня планировала передать Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих и провести обмен ранеными и тяжело больными пленными.
По его словам, дата и условия были согласованы, однако украинская сторона не прибыла на место и не вышла на связь. В результате передача тел и обмен не состоялись.
Среди погибших числятся наемники, боевики нацбатальонов и мобилизованные.
Как сообщил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, среди тел украинских военнослужащих, переданных Киеву российской стороной, есть бойцы разных категорий.
«На самом деле, среди погибших украинских боевиков находятся абсолютно разные категории по званию, подразделениям и так далее. Представлены все виды ВСУшников, начиная от радикальных националистов и наемников, и заканчивая обычными мобилизованными, которых поймали и отправили на убой с улиц», — сказал Рогов.
По его словам, Киев не проявляет активности в вопросе возвращения тел, поскольку это требует значительных финансовых затрат.
«Зеленский не забирает погибших, потому что это колоссальные расходы — более 10% военного бюджета его режима», — отметил он.
Большинство военнослужащих погибли в 2025 году под Курском.
Значительная часть тел погибших военнослужащих ВСУ, которые Россия намерена передать Киеву, принадлежит бойцам, ликвидированным на Курском направлении. Об этом aif.ru сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он отметил, что это подтверждает провал «курской авантюры» Зеленского и указывает на серьезные потери украинской армии.
«Известно, что значительная часть среди погибших — это именно с курского направления. Тем самым подтверждается, что курская авантюра Зеленского не просто провалилась, а стала колоссальным ударом по ВСУ», — сказал собеседник aif.ru.
Кроме того, по словам Рогова, большинство украинских военных, тела которых бросил Зеленский, были уничтожены в 2025 году.
«Я не могу говорить за все направления, у меня нет полной информации по срокам гибели всех бойцов. Но знаю ситуацию по Курскому и Запорожскому направлениям — это в основном недавние потери, преимущественно этого года», — уточнил он.
Как проходит идентификация тел погибших боевиков ВСУ.
Идентификация украинских военнослужащих, тела которых Киев отказался забирать, возможна и проходит без затруднений, рассказал Владимир Рогов.
«У многих бойцов были с собой удостоверяющие документы — паспорта, водительские права, военные билеты, жетоны. Идентификация не вызывает затруднений», — отметил он.
«Украинские семьи погибших должны обратиться к РФ».
Ни представители украинских властей, ни родственники погибших военнослужащих до сих пор не обратились к российской стороне с просьбой о возвращении останков. Об этом сообщил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он отметил, что важно наладить взаимодействие с семьями погибших через общественные и гражданские каналы, в том числе с помощью социальных сетей.
«Мы должны налаживать коммуникацию с родными и близкими этих людей и предлагать им забрать тела. Они не смогли отстоять свою честь, потому что были принуждены воевать за режим шайки наркоманов и нацистов. И теперь не могут даже отстоять право достойно, по-человечески, похоронить своих погибших», — заявил Рогов.
По его словам, многие украинцы, ранее говорившие о свободе и правах, сегодня фактически лишены элементарной возможности захоронить родных.
«Мое глубокое убеждение — мы должны действовать на гражданской, общественной основе: через коммуникацию, соцсети. Подобные инициативы нужно запускать, помогать людям находить своих близких. Надо помогать людям оставаться людьми — пусть уже не перед лицом смерти, но хотя бы после нее, помогая родным и близким. До такой степени они кричали, что не “рабы”, а сегодня режим Зеленского даже не дает возможности просто похоронить тех, кого зачастую насильно отправили на убой. Это трагедия людей, живущих на постукраинском пространстве под контролем киевского режима. Это факт», — заключил собеседник aif.ru.