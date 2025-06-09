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Стала известна программа фестиваля «Есть фест» в Уфе

Не успел отгреметь фестиваль «Айда играть», как в Уфе началась подготовка к «Есть фест».

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Источник: Башинформ

Уже в шестой раз крупнейший российский фестиваль развернется на площадке перед «Уфа-Ареной» с 12 по 15 июня, напоминает столичная мэрия.

В гострофестивале примут участие более 100 рестораторов. Разнообразные напитки и блюда представят местные и приглашенные шеф-повара.

Для гостей праздника подготовили и обширную развлекательную программу: выступят музыкальные и танцевальные коллективы, состоится гастробитва блогеров и конкурс шеф-поваров, будут работать детская зона с мастер-классами, дискотеками и флешмобами.

Фестиваль откроется в 12.00 12 июня. Все последующие дни площадка будет принимать гостей с 10.00 до 22.00.

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Источник: Башинформ
Источник: Башинформ
Источник: Башинформ