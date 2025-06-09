Омичи снова дышали грязным воздухом

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили об очередном загрязнении атмосферы. Его наблюдали в Омске с 20:00 воскресенья, 8 июня, до 8:00 понедельника, 9 июня.
«Зафиксированы метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали синоптики, объявив о периоде НМУ первой степени опасности.
Ситуацию прокомментировали местные жители.
«В Нефтяниках уже ощущается изменение качества воздуха. Пишите в комментариях, как у вас с воздухом?», «Мы уже забыли, когда дышали нормальным воздухом. Ложишься спать и не знаешь, в духоте или вдыхать ароматы вечернего Омска», «Сплошной газ вместо воздуха», — написали горожане в аккаунте «Проект “ДЫШИ!Омск”» во «ВКонтакте».
В управлении ГМС также уточнили прогноз на ближайшие два дня. До 11 июня включительно уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидают пониженный.