Омичи снова дышали грязным воздухом

«В Нефтяниках уже ощущается изменение качества воздуха. Пишите в комментариях, как у вас с воздухом?», «Мы уже забыли, когда дышали нормальным воздухом. Ложишься спать и не знаешь, в духоте или вдыхать ароматы вечернего Омска», «Сплошной газ вместо воздуха», — написали горожане в аккаунте «Проект “ДЫШИ!Омск”» во «ВКонтакте».