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Омичи снова дышали грязным воздухом

О неблагоприятных метеоусловиях рассказали местные синоптики.

Качество жизни в вашем регионе

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили об очередном загрязнении атмосферы. Его наблюдали в Омске с 20:00 воскресенья, 8 июня, до 8:00 понедельника, 9 июня.

«Зафиксированы метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали синоптики, объявив о периоде НМУ первой степени опасности.

Ситуацию прокомментировали местные жители.

«В Нефтяниках уже ощущается изменение качества воздуха. Пишите в комментариях, как у вас с воздухом?», «Мы уже забыли, когда дышали нормальным воздухом. Ложишься спать и не знаешь, в духоте или вдыхать ароматы вечернего Омска», «Сплошной газ вместо воздуха», — написали горожане в аккаунте «Проект “ДЫШИ!Омск”» во «ВКонтакте».

В управлении ГМС также уточнили прогноз на ближайшие два дня. До 11 июня включительно уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидают пониженный.