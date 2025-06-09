Роналду не смог сдержать слез после триумфа Португалии в турнире Лиги наций

Завершившийся триумфом для Португалии финальный матч Лиги наций УЕФА, состоявшийся 8 июня, ознаменовался эмоциональным всплеском у нападающего сборной Криштиану Роналду, который не смог сдержать слез радости.
В матче против сборной Испании Роналду вышел на поле в стартовом составе португальской команды и отметился забитым голом на 61-й минуте. Однако, на 88-й минуте встречи, из-за полученной травмы, Роналду был вынужден покинуть игру.
Эта победа стала уже второй в истории сборной Португалии в рамках Лиги наций. Предыдущий триумф датируется 2019 годом.
В напряженной серии пенальти сборная Португалии вырвала победу у команды Испании (2:2, 5:3). В составе проигравшей команды отличились Мартин Субименди (21-я минута) и Микель Оярсабаль (45-я минута). У победителей автором первого гола стал Нуну Мендеш (26-я минута), а второй гол забил Роналду (61-я минута).
«У меня много титулов с моими клубами, но нет ничего лучше, чем победа с командой Португалии. Это слезы. Миссия выполнена, и это доставляет столько радости», цитирует слова Роналду издание Washington Post (WP).
Стоит отметить, что матч проходил в Мюнхене.
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