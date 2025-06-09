Мэр Иркутска проверил ход ремонта улицы Ширямова

Мэр областного центра Руслан Болотов проверил, как идут работы. В выездном совещании также приняли участие исполняющий обязанности председателя комитета городского обустройства Сергей Гаврин, руководитель подрядной организации — МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов и глава округа Георгий Комаров.
«К ремонту этого участка приступили две недели назад. Сейчас уже начали установку бордюрного камня и устройство основания на тротуарах. Контрактом предусмотрены дополнительные полосы движения. Отремонтируем ливневую канализацию, обустроим подходы, заезды на территорию парковки аэропорта, частично заменим основание дороги, выполним высотное регулирование колодцев, восстановим тактильную плитку, смонтируем освещение, нанесем разметку. Также уберем бетонные блоки и установим новые барьерные и пешеходные ограждения», — сообщил Василий Ефремов.
Он отметил, что реализация проекта будет проходить в два этапа в течение строительных сезонов 2025 и 2026 годов.
«Предстоит серьезная, основательная работа. Это глобальная реконструкция, которую мы все давно ждали. Здесь полностью поменяется схема дорожного движения: будет расширена проезжая часть, увеличены радиусы поворотов для улучшения дорожной обстановки на этом участке. Новый облик будет и у прилегающей к аэропорту территории. Подрядной организацией, выполняющей эти работы, также выступает наше муниципальное предприятие. Этот проект очень важен. Его реализация снимет существующие здесь нагрузки на парковочные места и создаст возможность удобного заезда и выезда с аэропорта», — прокомментировал Руслан Болотов.
По итогам выезда принято решение о переносе опор освещения и замене их на новые, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году запланированы работы на 34 участках дорог общей протяженностью 30,4 километра.