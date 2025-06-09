Мэр Иркутска проверил ход ремонта улицы Ширямова

«Предстоит серьезная, основательная работа. Это глобальная реконструкция, которую мы все давно ждали. Здесь полностью поменяется схема дорожного движения: будет расширена проезжая часть, увеличены радиусы поворотов для улучшения дорожной обстановки на этом участке. Новый облик будет и у прилегающей к аэропорту территории. Подрядной организацией, выполняющей эти работы, также выступает наше муниципальное предприятие. Этот проект очень важен. Его реализация снимет существующие здесь нагрузки на парковочные места и создаст возможность удобного заезда и выезда с аэропорта», — прокомментировал Руслан Болотов.