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Жителей Самары предупреждают об опасном уровне ультрафиолета 9 и 10 июня

Начало рабочей недели в Самарской области с 9 июня обещает быть жарким, однако вместе с теплом приходит повышенная опасность солнечных ожогов и других проблем со здоровьем.

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Начало рабочей недели в Самарской области с 9 июня обещает быть жарким, однако вместе с теплом приходит повышенная опасность солнечных ожогов и других проблем со здоровьем.

Уже в первые двое суток ожидается сильное ультрафиолетовое излучение — индекс ультрафиолета достигнет отметки 8 единиц, что соответствует высокому уровню риска.

Чтобы защитить себя, важно соблюдать ряд простых правил:

— Избегайте нахождения на открытом солнце между 10 утра и 16 вечера, когда оно особенно активно.

— Пользуйтесь качественным солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты (SPF), наносите его заранее и регулярно обновляйте покрытие.

— Надевайте головной убор с широкими полями, лёгкую одежду светлых оттенков, закрывающую тело, и солнцезащитные очки, обеспечивающие надёжную защиту глаз.

Эти несложные рекомендации помогут сохранить здоровье вашей кожи и избежать негативных последствий длительного пребывания на солнце.

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