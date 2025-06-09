В Иркутске проводятся рейды по замерам дымности и токсичности выхлопных газов автомобилей

«Иркутск входит в федеральный проект “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие”. Мы ведем системную работу по снижению уровня загрязнения воздуха. Комплексный план включает модернизацию очистного оборудования на котельных, закрытие устаревших теплоисточников, развитие дорожной инфраструктуры, озеленение города. Все эти и другие меры позволят к 2036 году снизить на 50% выбросы опасных загрязняющих веществ», — отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Валентина Сафонова.