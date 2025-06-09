В Иркутске проводятся рейды по замерам дымности и токсичности выхлопных газов автомобилей

Они организованы специалистами отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска совместно с сотрудниками ГИБДД.
Для проведения замеров применяют специализированное оборудование — газоанализатор и дымомер. К транспортным средствам предъявляют требования, которые зависят от года выпуска, экологического класса, комплектации и других характеристик.
Для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии с целью недопущения превышения уровня загрязняющих веществ необходимо вовремя проходить техосмотр, производить замену фильтров, регулировку топливной аппаратуры и заправляться на официальных заправочных станциях.
«Иркутск входит в федеральный проект “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие”. Мы ведем системную работу по снижению уровня загрязнения воздуха. Комплексный план включает модернизацию очистного оборудования на котельных, закрытие устаревших теплоисточников, развитие дорожной инфраструктуры, озеленение города. Все эти и другие меры позволят к 2036 году снизить на 50% выбросы опасных загрязняющих веществ», — отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Валентина Сафонова.
Во время рейда проверили 30 машин. Четыре нарушителя привлечены к административной ответственности. Сотрудники ГИБДД провели с ними разъяснительную работу, сообщает пресс-служба городской администрации.