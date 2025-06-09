В Прикамье скончалась преподаватель детской школы искусств Нэлли Плотникова

Её жизнь оборвалась 6 июня. Нэлли Плотникова преподавала хореографические дисциплины. Её педагогическая трудовая деятельность началась в 1964 году. В 1969 году она стала руководителем танцевального кружка во Дворце пионеров Кудымкарского округа, а с 1989 года — ведущим педагогом хореографического отделения детской школы искусств в Кудымкаре.