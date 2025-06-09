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В Прикамье скончалась преподаватель детской школы искусств Нэлли Плотникова

Заслуженного работника культуры РФ похоронят 9 июня в Кудымкаре.

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Источник: Соцсети

Преподаватель детской школы искусств Нэлли Плотникова скончалась в Пермском крае, сообщают администрация Кудымкарского округа и Кудымкарская ДШИ им. А. И. Клещина.

Её жизнь оборвалась 6 июня. Нэлли Плотникова преподавала хореографические дисциплины. Её педагогическая трудовая деятельность началась в 1964 году. В 1969 году она стала руководителем танцевального кружка во Дворце пионеров Кудымкарского округа, а с 1989 года — ведущим педагогом хореографического отделения детской школы искусств в Кудымкаре.

Нэлли Плотникова занималась в том числе хореографическими постановками, которые были основаны на фольклорном материале, в частности — коми-пермяцких традициях. Много лет она была руководителем хореографического отделения и детского коллектива «Купава».

У преподавателя было много наград и званий, в том числе — «Отличник народного просвещения», «Заслуженный деятель искусств Коми-Пермяцкого автономного округа», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

«Нелли Константиновна воспитала не одно поколение хореографов, её уважали родители. Она всегда была активным и неравнодушным человеком», — говорят о ней коллеги.

В школе искусств обращают внимание на то, что Нэлли Плотникова соединяла в себе и высочайшие профессиональные, и человеческие качества. О ней отзываются как о порядочном, трудолюбивом и настойчивом человеке.

Администрации детской школы искусств и округа выражают соболезнования родным и близким преподавателя.

Прощание с Нэлли Плотниковой пройдёт 9 июня.