В Прикамье скончалась преподаватель детской школы искусств Нэлли Плотникова

Преподаватель детской школы искусств Нэлли Плотникова скончалась в Пермском крае, сообщают администрация Кудымкарского округа и Кудымкарская ДШИ им. А. И. Клещина.
Её жизнь оборвалась 6 июня. Нэлли Плотникова преподавала хореографические дисциплины. Её педагогическая трудовая деятельность началась в 1964 году. В 1969 году она стала руководителем танцевального кружка во Дворце пионеров Кудымкарского округа, а с 1989 года — ведущим педагогом хореографического отделения детской школы искусств в Кудымкаре.
Нэлли Плотникова занималась в том числе хореографическими постановками, которые были основаны на фольклорном материале, в частности — коми-пермяцких традициях. Много лет она была руководителем хореографического отделения и детского коллектива «Купава».
У преподавателя было много наград и званий, в том числе — «Отличник народного просвещения», «Заслуженный деятель искусств Коми-Пермяцкого автономного округа», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
«Нелли Константиновна воспитала не одно поколение хореографов, её уважали родители. Она всегда была активным и неравнодушным человеком», — говорят о ней коллеги.
В школе искусств обращают внимание на то, что Нэлли Плотникова соединяла в себе и высочайшие профессиональные, и человеческие качества. О ней отзываются как о порядочном, трудолюбивом и настойчивом человеке.
Администрации детской школы искусств и округа выражают соболезнования родным и близким преподавателя.
Прощание с Нэлли Плотниковой пройдёт 9 июня.