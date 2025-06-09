Юрист Владимирова рассказала о запрете пить чай на рабочем месте

В определенном случае работодатель может запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Об этом рассказала юрист Ольга Владимирова.
— Компания имеет право ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у сотрудника имеется возможность покидать рабочее место на время обеда, — цитирует ее РИА Новости.
Когда у работника нет других вариантов для приема пищи, а за нарушение запрета на питание на рабочем месте на него накладывается дисциплинарное взыскание, такое ограничение будет признано неправомерным, отметила она.
Согласно законодательству, в производственных помещениях запрещено принимать пищу, а для отдельных предприятий требования по созданию комнат для питания работников установлены санитарными нормами.
Юрист Алла Георгиева рассказала, что россияне, которые будут работать в праздничные дни в июне, могут получить повышенную оплату труда. 12 июня выпадает на четверг, поэтому для многих россиян он будет нерабочим. Кроме того, выходным днем станет пятница, 13 июня, из-за переноса нерабочего дня с субботы, 8 марта.