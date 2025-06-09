Врач Новоселов назвал первые признаки болезни Альцгеймера

«Наследственная форма болезни Альцгеймера связана с определенным полиморфизмом и наличием нескольких генов. В частности, выделяют три основных гена: PSEN1, PSEN2 и APP. На самом деле генов, влияющих на риск заболевания, гораздо больше, но эти три считаются основными. Есть также дополнительные гены, такие как TREM2 и MAPT но бывают случаи, когда человек заболевает, хотя этих генов у него нет», — рассказал врач.