Врач Новоселов назвал первые признаки болезни Альцгеймера

Незначительная забывчивость, потеря обоняния и нарушения сна могут стать первыми симптомами болезни Альцгеймера. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
По его словам, такие проявления часто принимают за естественные признаки старения, однако они могут указывать на начало серьезного нейродегенеративного процесса.
«На ранних этапах болезнь проявляется по-разному у каждого пациента, и не все симптомы возникают одновременно. Первые признаки сложно отличить от обычной забывчивости. Есть мнение, что доброкачественная забывчивость — это нормальное старение, но другая группа ученых считает, что она может быть началом болезни Альцгеймера», — объяснил эксперт.
Он также отметил, что наличие генетических факторов не всегда означает развитие болезни, а отсутствие генов не гарантирует защиты.
«Наследственная форма болезни Альцгеймера связана с определенным полиморфизмом и наличием нескольких генов. В частности, выделяют три основных гена: PSEN1, PSEN2 и APP. На самом деле генов, влияющих на риск заболевания, гораздо больше, но эти три считаются основными. Есть также дополнительные гены, такие как TREM2 и MAPT но бывают случаи, когда человек заболевает, хотя этих генов у него нет», — рассказал врач.
Главным советом для профилактики Альцгеймера специалист назвал активный образ жизни.
«Забудьте любовь к дивану. Чем больше аэробной нагрузки и движения, тем лучше мозг защищен от старения. Регулярные прогулки и физическая активность снижают риск развития болезни», — подчеркнул Валерий Новоселов.
Ранее он также объяснил, чем болезнь Альцгеймера отличается от деменции.