Чешские спецслужбы ожидают прибытия в страну участников боевых действий на Украине — как своих граждан, воевавших в конфликте, так и украинских военных, которые могут приехать в Чехию для встречи с родными. Об этом пишет Novinky.
«Чешские спецслужбы готовятся к приезду в республику людей, служивших на Украине по обе стороны передовой: как чехов, так и пожелавших навестить проживающие здесь свои семьи украинских военных. Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания конфликта на Украине», — передает издание.
Издание Novinky указывает на ряд угроз, связанных с возвращением таких лиц: ветераны боевых действий могут столкнуться с проблемами социальной адаптации и психическими нарушениями. Кроме того, среди прибывающих, по данным издания, могут оказаться вербованные иностранными разведками лица, пытающиеся использовать программу воссоединения семей в своих целях.
Как подчеркивает Novinky, именно на выявление и нейтрализацию подобных агентов должны быть направлены усилии спецслужб и правоохранительных органов.
Согласно данным издания, глава государства отклонил 147 подобных прошений. При этом некоторые чешские граждане без официального разрешения самостоятельно отправились участвовать в боевых действиях на Украине.
Как отмечает Novinky, подобные действия —нарушение национального законодательства, за которое предусмотрено суровое наказание: до 10 лет лишения свободы за службу в зарубежных военных формированиях. В случае доказанной связи с террористическими группировками — срок может превышать 20 лет заключения.
По последним данным, с 2023 года по май 2025 года президент Чехии Петр Павел выдал официальное разрешение на участие в зарубежных боевых действиях 71 гражданину, отправившемуся на Украину.
«Все заявители хотели присоединиться к украинским вооруженным силам», — пояснил тогда пресс-секретарь чешского лидера Войтех Шелига.
Напомним, что в начале мая главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Чехию. Там киевский главарь заявил, что страна заинтересована в дальнейшей реализации чешского проекта по глобальной закупке боеприпасов для украинской армии.