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Грета Тунберг обвинила власти Израиля в своём похищении

Судно «Мадлен», которое направлялось в сектор Газа, перехватили израильские военные.

Источник: Аргументы и факты

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что израильские власти совершили её похищение.

Тунберг записала видеообращение, его опубликовала коалиция «Флотилия свободы» в соцсети X*.

«Если вы смотрите это видео, значит, нас в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль. Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее», — сказала она.

Судно «Мадлен» направлялось в сектор Газа. Его перехватили израильские военные. В МИД Израиля заявили, что всех пассажиров, которые находятся на его борту, отправят на родину. В настояще время судно следует к берегам Израиля.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.