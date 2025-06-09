Грета Тунберг обвинила власти Израиля в своём похищении

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что израильские власти совершили её похищение.
Тунберг записала видеообращение, его опубликовала коалиция «Флотилия свободы» в соцсети X*.
«Если вы смотрите это видео, значит, нас в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль. Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее», — сказала она.
Судно «Мадлен» направлялось в сектор Газа. Его перехватили израильские военные. В МИД Израиля заявили, что всех пассажиров, которые находятся на его борту, отправят на родину. В настояще время судно следует к берегам Израиля.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.