Грета Тунберг обвинила власти Израиля в своём похищении

«Если вы смотрите это видео, значит, нас в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль. Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее», — сказала она.