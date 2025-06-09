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В центре Иркутска прошла акция «Уютный город»

Иркутск, НИА-Байкал — По инициативе комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска в центре столицы Прибайкалья прошла экологическая акция «Уютный город».

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Источник: Мэрия Иркутска

Сотрудники комитета, представители предприятий и учреждений выполнили санитарную обрезку деревьев на улицах Российская, Марата, Желябова, Ленина.

«Это не разовое мероприятие. Подобная практика будет применяться все лето, ведь деревья растут и требуют постоянного ухода. Все участники акции прошли инструктаж от специалистов. Начать решили с центра. Важно создать удобство и красоту для горожан, которые будут гулять по улицам в ближайшие выходные», — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова.

Как пояснила заместитель начальника отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Анастасия Исупова, при санитарной обрезке деревьев в первую очередь удаляют прикорневую поросль, сухие, сломанные и перекрещенные ветви.

«Санобрезка входит в перечень работ нашей компании на территории обслуживаемого жилого фонда. Но сегодня мы расширили границы и вышли на улицу Желябова. Важно убрать лишние ветки над тротуарами, чтобы они не мешали проходу иркутян и гостей города», — пояснила начальник отдела маркетинга АО «Восточное управление ЖКС» Елена Будаева.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к акции также присоединились сотрудники банка «ВТБ». Руководитель административного подразделения Денис Шишкин отметил, что компания принимает активное участие во всех экологических мероприятиях, которые организует мэрия. В этот день они также не остались в стороне: в обеденный перерыв коллектив проводил обрезку поросли на Российской.