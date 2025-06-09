В центре Иркутска прошла акция «Уютный город»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к акции также присоединились сотрудники банка «ВТБ». Руководитель административного подразделения Денис Шишкин отметил, что компания принимает активное участие во всех экологических мероприятиях, которые организует мэрия. В этот день они также не остались в стороне: в обеденный перерыв коллектив проводил обрезку поросли на Российской.