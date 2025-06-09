Омский «Авангард» не сможет укрепить состав Рашевским из «Динамо»

Московское «Динамо» намерено повторить предложение омского «Авангарда» нападающему Дмитрию Рашевскому. Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ». После этого клуб планирует искать варианты обмена игрока. Магнитогорский «Металлург» также проявляет интерес к 24-летнему форварду.
По информации инсайдера Михаила Зислиса, «Динамо» готово предложить Рашевскому аналогичное трёхлетнее соглашение на сумму 195 миллионов рублей, как это делал ранее «Авангард». Однако московский клуб рассмотрит возможность передать хоккеиста в «Металлург», ожидая получить в качестве компенсации 150 миллионов рублей. Эта сумма значительно превышает потенциальную компенсацию, которую мог бы выплатить омский клуб.
Дмитрий Рашевский показал хорошую игру в прошедшем сезоне, набрав 40 очков (19 голов и 21 передача) в 65 матчах. В плей-офф он также добавил 4 очка в 16 играх. «Динамо» удалось дойти до полуфинала Кубка Гагарина.