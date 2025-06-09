Омский «Авангард» не сможет укрепить состав Рашевским из «Динамо»

По информации инсайдера Михаила Зислиса, «Динамо» готово предложить Рашевскому аналогичное трёхлетнее соглашение на сумму 195 миллионов рублей, как это делал ранее «Авангард». Однако московский клуб рассмотрит возможность передать хоккеиста в «Металлург», ожидая получить в качестве компенсации 150 миллионов рублей. Эта сумма значительно превышает потенциальную компенсацию, которую мог бы выплатить омский клуб.