Как вышло, что Трамп послушал песню Кадышевой, и при чем тут UFC

Президент США Дональд Трамп послушал песню звезды советской и российской эстрады Надежды Кадышевой «Широка река». Это произошло во время турнира UFC во время выхода на ринг бойца смешанных единоборств, тяжеловеса Сергея Спивака по прозвищу Полярный Медведь. За время своей карьеры он одолевал российского бойца Алексея Олейника, американского ветерана UFC Трэвиса Фултона и других. А во время одного из турниров встретил свою девушку мечты, с которой впоследствии у них сложился крепкий боевой союз. О том, как Спивак завоевывал титул чемпиона, искал любовь в единоборствах и почему он так обожает песню Кадышевой — в материале URA.RU.