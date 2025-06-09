Проблемы с мобильным интернетом в Омске продолжаются третий день

Так, с наступлением понедельника, 9 июня 2025 года, по состоянию на 8:30, сервис «Детектор сбоев» зафиксировал уже свыше 500 сообщений о таких проблемах на территории Омской области, интенсивность начала нарастать с 6:45. Всего за последние сутки сервис фиксирует около 4 тысяч жалоб от жителей Омской области.