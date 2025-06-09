Проблемы с мобильным интернетом в Омске продолжаются третий день

Судя по всему, с наступлением новой недели сбой в работе мобильного интернета на территории Омской области не сошел на нет. Об этом свидетельствует активность омичей, оставляющих жалобы на работу интернет-сети мобильных операторов.
Так, с наступлением понедельника, 9 июня 2025 года, по состоянию на 8:30, сервис «Детектор сбоев» зафиксировал уже свыше 500 сообщений о таких проблемах на территории Омской области, интенсивность начала нарастать с 6:45. Всего за последние сутки сервис фиксирует около 4 тысяч жалоб от жителей Омской области.
Напомним, первые сообщения о проблемах с работой мобильного интернета от омичей стали поступать вечером пятницы, 6 июня 2025 года, в течение суток представители нескольких крупных мобильных операторов, работающих на территории региона, прокомментировали ситуацию, тогда как в воскресенье, 8 июня 2025 года, в телеграм-канале губернатора Омской области появилось объяснение сложившимся «неудобствам».
Отметим, жалобы преимущественно поступают из города, тогда как за городом, судя по всему, проблема не столь актуальна.