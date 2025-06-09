Американские рабочие нашли капсулу времени с предостережением из XXIV века

Внутри объекта был обнаружен текст, содержащий символы, часть которых перекликалась с буквами английского алфавита, в то время как другая часть оставалась совершенно незнакомой науке. После продолжительной и кропотливой работы по дешифровке удалось установить, что это послание, датированное 2317 годом. Содержание текста оказалось не просто информацией, а настоящим предостережением для всего человечества.