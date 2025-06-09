Американские рабочие нашли капсулу времени с предостережением из XXIV века

В ходе строительных работ по прокладке тоннеля в Нью-Йорке в 1955 году рабочие наткнулись на любопытный металлический предмет, своей формой напоминающий мяч для игры в регби. Тщательное исследование показало, что артефакт изготовлен из редких металлов, а внутри него находится нечто, напоминающее синтетическое стекло. Эта находка, благодаря своей таинственности и необычному происхождению, мгновенно заинтересовала исследователей.
Внутри объекта был обнаружен текст, содержащий символы, часть которых перекликалась с буквами английского алфавита, в то время как другая часть оставалась совершенно незнакомой науке. После продолжительной и кропотливой работы по дешифровке удалось установить, что это послание, датированное 2317 годом. Содержание текста оказалось не просто информацией, а настоящим предостережением для всего человечества.
В расшифрованном послании говорилось о том, что в руках нашедшего находится шанс спасти планету Земля. Авторы письма из будущего предупреждали о серьезной опасности, исходящей от биомашин и искусственного интеллекта. Согласно тексту, эти технологии в будущем могут совершенно выйти из-под контроля человечества и повлечь за собой катастрофические последствия.
Как утверждалось в послании, люди будущего создали опасные технологии, обладающие потенциалом уничтожить всю планету, если не будут приняты своевременные и решительные меры. Это предостережение заставляет серьезно задуматься о направлениях современного технологического прогресса и его возможных рисках для цивилизации.
Читайте также: Стало известно, откуда пришёл убивший миллионы летучих мышей в США грибок.