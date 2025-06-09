Кондратьев: ВСУ всегда меняют маршруты, направляя БПЛА на Москву

Украинские вооруженные силы регулярно используют изменяющиеся маршруты при запуске беспилотников в сторону Москвы и Подмосковья. Об этом заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Если мы говорим про маршруты для подлета дронов к Москве, то здесь нет и не может быть единого сценария. Каждый раз используются новые траектории», — рассказал эксперт.
По его словам, украинские беспилотники не следуют по прямой траектории с территории Украины в сторону Москвы и Подмосковья.
«На деле это постоянно меняющиеся траектории. Простым языком — кривые линии. Дроны облетают различные объекты, выполняют виражи, петляют, совершают обманные маневры. Они летят группами, волнами, на разных высотах, с разных направлений. Нет повторяющихся схем атак, каждый раз что-то новое», — объяснил Максим Кондратьев.
В ночь на 8 июня над Московской областью были зафиксированы беспилотники Вооруженных сил Украины. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 03:47 до 09:19 системы ПВО ВС РФ сбили десять вражеских дронов над регионом.