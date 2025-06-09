В СФ предложили запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что намерен в понедельник внести законопроект на рассмотрение Госдумы. Сенатор пояснил, что согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания допплаты провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна.