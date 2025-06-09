Эксперт раскрыл, кто и откуда запускает дроны ВСУ на Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня над Московской областью противовоздушная оборона (ПВО) ВС РФ зафиксировала и сбила десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных украинскими боевиками.
По его словам, первый дрон был зафиксирован в 03:47, последний — в 09:19.
Какие дроны запускают ВСУ на Московскую область.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли направить на Московскую область 8 июня беспилотные комплексы «Лютый».
«Если говорить о сегодняшнем запуске вражеских дронов на Московскую область, то здесь нельзя однозначно определить, какие БПЛА были использованы, к тому же в СМИ транслируют абсолютно разную информацию. Но я могу сказать, что зачастую украинские боевики запускают комплексы “Лютый” на Москву и Подмосковье», — отметил Кондратьев.
Эксперт подчеркнул, что эти дроны уже неоднократно демонстрировали способность преодолевать расстояние до столицы, поэтому ВСУ нет необходимости менять тактику.
«Вопрос заключается не в типах использованных моделей — скорее всего, это те же, уже хорошо знакомые дроны. Им нет смысла изобретать что-то новое, если ранее применявшиеся беспилотники долетали до области. Важно другое: какие очередные технические изменения получили эти беспилотники, какие новые возможности у них появились», — добавил он.
Запуск доронов ВСУ на Подмосковье 8 июня мог быть разведкой.
Запуск украинских беспилотников в сторону Подмосковья, вероятно, был попыткой провести разведку боем. Об этом заявил aif.ru Максим Кондратьев.
«Судя по слишком малому количеству дронов, которые были направлены в Московскую область, можно предположить, что это не массированное применение. Это скорее небольшая разведка боем», — пояснил он.
Эксперт отметил, что таким образом ВСУ могли проверять эффективность работы российской системы ПВО.
«Если у них получится реализовать те цели и задачи, которые они ставят, мы можем ожидать либо более масштабные действия, либо продолжение попыток найти уязвимости в нашей системе ПВО», — добавил Кондратьев.
Откуда ВСУ запускают беспилотники на Москву.
Вооруженные силы Украины регулярно меняют маршруты запуска беспилотников при атаках на Москву и Подмосковье, объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Если мы говорим про маршруты для подлета дронов к Москве, то здесь нет и не может быть единого сценария. Каждый раз используются новые траектории», — рассказал aif.ru эксперт.
По его словам, беспилотники не движутся по прямой линии с территории Украины, а выбирают сложные и непредсказуемые маршруты.
«На деле это постоянно меняющиеся траектории. Простым языком — кривые линии. Дроны облетают различные объекты, выполняют виражи, петляют, совершают обманные маневры. Они летят группами, волнами, на разных высотах, с разных направлений. Нет повторяющихся схем атак, каждый раз что-то новое», — объяснил Кондратьев.
Он также уточнил, что боевики ВСУ запускают свои беспилотники с приграничной территории, но делают это на расстоянии от линии боевого столкновения, чтобы избежать поражения российскими ракетными комплексами.