Эксперт раскрыл, кто и откуда запускает дроны ВСУ на Московский регион

«Вопрос заключается не в типах использованных моделей — скорее всего, это те же, уже хорошо знакомые дроны. Им нет смысла изобретать что-то новое, если ранее применявшиеся беспилотники долетали до области. Важно другое: какие очередные технические изменения получили эти беспилотники, какие новые возможности у них появились», — добавил он.