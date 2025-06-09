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Впервые за 55 лет началась масштабная очистка Астанинского водохранилища

АСТАНА, 9 июн — Sputnik. Впервые за последние 55 лет начали проводить масштабную очистку Астанинского водохранилища.

Источник: Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана

В Минводы Казахстана сообщили, что из чаши Астанинского водохранилища планируется извлечь 50 тысяч тонн ила. Работы по очистке объекта продлятся до конца октября, они будут проводиться ежегодно в течение 13-ти лет.

В очистке водохранилища задействованы две единицы спецтехники: большой земснаряд с гидрорыхлителем мощностью до 2000 кубометров в час и многофункциональный самоходный земснаряд-амфибия с производительностью до 900 кубометров в час.

отметили в ведомстве

В результате емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 миллионов кубометров. Объект сможет накапливать больше воды, что позволит улучшить водоснабжение жителей столицы.

Работа проводится по поручению Токаева, отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов..

Был создан отдельный штат специалистов. Все сотрудники прошли необходимое обучение и подготовку для работы со спецтехникой. Астанинское водохранилище — стратегический объект, играющий важнейшую роль в обеспечении водой столицы. Использование современной техники позволит нам провести первую за полвека очистку водохранилища и сделать это эффективно.

сказал Нуржигитов

Астанинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1970 году. Очистка объекта от донных отложений проводится впервые.