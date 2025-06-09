Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Короткая рабочая неделя началась для жителей Красноярского края

Ура, выходныеРаботников, трудящихся по пятидневной системе, ждет всего три дня в офисе — с 9 по 11 июня.

Качество жизни в вашем регионе

Ура, выходные.

Работников, трудящихся по пятидневной системе, ждет всего три дня в офисе — с 9 по 11 июня. Затем последуют четырехдневные выходные, которые продлятся до 15 июня.

Следующая неделя, начинающаяся 16 июня, пройдет в обычном режиме, без изменений в графике выходных.

В результате таких длинных праздников в этом месяце запланировано 19 рабочих и 11 выходных дней.

Стоит отметить, что следующая возможность для длительных выходных появится только в ноябре. В начале осени, а именно 3 ноября, будет перенесен нерабочий день с субботы (1 ноября) на понедельник. Это означает, что жители Красноярска смогут отдохнуть с 2 по 4 ноября включительно.

Ранее рассказывали, что в Красноярске задержан мэр города.