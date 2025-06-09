Короткая рабочая неделя началась для жителей Красноярского края

Ура, выходные.
Работников, трудящихся по пятидневной системе, ждет всего три дня в офисе — с 9 по 11 июня. Затем последуют четырехдневные выходные, которые продлятся до 15 июня.
Следующая неделя, начинающаяся 16 июня, пройдет в обычном режиме, без изменений в графике выходных.
В результате таких длинных праздников в этом месяце запланировано 19 рабочих и 11 выходных дней.
Стоит отметить, что следующая возможность для длительных выходных появится только в ноябре. В начале осени, а именно 3 ноября, будет перенесен нерабочий день с субботы (1 ноября) на понедельник. Это означает, что жители Красноярска смогут отдохнуть с 2 по 4 ноября включительно.
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