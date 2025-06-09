Короткая рабочая неделя началась для жителей Красноярского края

Стоит отметить, что следующая возможность для длительных выходных появится только в ноябре. В начале осени, а именно 3 ноября, будет перенесен нерабочий день с субботы (1 ноября) на понедельник. Это означает, что жители Красноярска смогут отдохнуть с 2 по 4 ноября включительно.