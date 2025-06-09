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ПВО сбили 49 украинских БПЛА за ночь

Российские ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России. В частности отражена атака на Чувашию. Ранее мэр региона Олег Николаев подтвердил, что два вражеских БПЛА упали на территории производственного предприятия АО «ВНИИР».

Срочная новость Российские ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России. В частности отражена атака на Чувашию. Ранее мэр региона Олег Николаев подтвердил, что два вражеских БПЛА упали на территории производственного предприятия АО «ВНИИР».