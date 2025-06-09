Стало известно о системе подземных бункеров на Украине

«Что-то подзабылось, было утеряно, но где-то сейчас еще почистили, деньги им дали. Бандеровских схронов оборудованных очень много. Я не думаю, что они за время независимой Украины что-то выкопали еще, особенно при тотальном воровстве и коррупции. Скорее всего пользуются тем, что есть, что им отдали. И их расположение известно. И эти бункеры уничтожают и будут уничтожать», — подчеркнул военный эксперт.