Стало известно о системе подземных бункеров на Украине

Систему подземных бункеров, созданную еще в годы СССР, киевский режим использует для хранения западного оружия и других целей. Aif.ru узнал у экспертов, где могут находиться такие бункеры.
Харьков получил в наследство от СССР разветвленную систему подземных сооружений.
В Харькове, помимо метро, под землей есть система подземных туннелей и бункеров, рассказал полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«Харьков — это не простой город. В Харькове есть подземные сооружения, тоннели, бункеры. Так, Харьковский метрополитен строился по всем классическим советским законам, учитывая, скажем так, оружие массового поражения, которое тогда существовало», — объяснил военный эксперт.
По его словам, комплекс подземных сооружений в районе Харьков-сортировка ещё в советские времена считался одним из самых крупных в стране. Алехин уточнил, что ВСУ используют эти подземные сооружения и туннели для хранения боеприпасов и техники, разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов, операторов дронов.
Он также рассказал о подземной железной дороге от Харькова-сортировка до Пятихаток, который ранее был известен как городок физиков. По словам Алехина, о существовании этого объекта знают немногие.
Расположение подземных бункеров известно.
Как рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, на Украине было три округа со всеми бункерами.
«Что-то подзабылось, было утеряно, но где-то сейчас еще почистили, деньги им дали. Бандеровских схронов оборудованных очень много. Я не думаю, что они за время независимой Украины что-то выкопали еще, особенно при тотальном воровстве и коррупции. Скорее всего пользуются тем, что есть, что им отдали. И их расположение известно. И эти бункеры уничтожают и будут уничтожать», — подчеркнул военный эксперт.
Мощный взрыв в бункере уничтожил десятки переданных Западом ракет.
В Тернополе мощный взрыв ликвидировал подземное хранилище боеприпасов украинской армии, рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Произошла вторичная детонация. Утверждается, что крупная партия ракет была завезена в Тернополь и спрятана в земле несколько дней назад», — сообщил военный корреспондент.
Он отметил, что по имеющимся данным, взрыв в подземном бункере ВСУ уничтожил 56 крылатых ракет Storm Shadow, 32 ракеты ЗРК Patriot, а также 53 баллистические ракеты ATACMS.