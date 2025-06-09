В Омск стало приезжать больше людей, чем его покидать

Глава региона Виталий Хоценко поделился в своём телеграм-канале новостью: впервые за много лет в Омской области наблюдается прирост населения. По данным Омскстата, с января по март в Омскую область переехали 4064 человека. 1719 из них перебрались из других государств. А уехали из региона 3559 человек.
Так, приехавших оказалось на 505 человек больше. При этом миграционный прирост в последний раз наблюдался больше 10 лет назад. В 2014 году он составил 702 человека.
Ранее мы сообщали, что в Омске также вырос уровень средней заработной платы — в марте он составил 68 тысяч рублей.