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В Омск стало приезжать больше людей, чем его покидать

По данным Омскстата, с января по март в Омскую область переехали 4064 человека.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Freepik

Глава региона Виталий Хоценко поделился в своём телеграм-канале новостью: впервые за много лет в Омской области наблюдается прирост населения. По данным Омскстата, с января по март в Омскую область переехали 4064 человека. 1719 из них перебрались из других государств. А уехали из региона 3559 человек.

Так, приехавших оказалось на 505 человек больше. При этом миграционный прирост в последний раз наблюдался больше 10 лет назад. В 2014 году он составил 702 человека.

Ранее мы сообщали, что в Омске также вырос уровень средней заработной платы — в марте он составил 68 тысяч рублей.