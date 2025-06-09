Жителям Березников предстоит выбрать для благоустройства одно из четырех общественных пространств

Так, в Березниках на выбор предложено 4 общественных пространства. Это бульвар на улице Ломоносова, где планируется провести озеленение и создать пешеходную зону с велодорожкой и световой инсталляцией, и сквер имени Миндовского, где предполагается замена асфальта, ремонт лестниц, установка светильников и монтаж видеонаблюдения.