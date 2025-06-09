Жителям Березников предстоит выбрать для благоустройства одно из четырех общественных пространств

До 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства 2026 года. Муниципалитеты Прикамья предложили жителям по нескольку объектов, за которые можно отдать свой голос.
Так, в Березниках на выбор предложено 4 общественных пространства. Это бульвар на улице Ломоносова, где планируется провести озеленение и создать пешеходную зону с велодорожкой и световой инсталляцией, и сквер имени Миндовского, где предполагается замена асфальта, ремонт лестниц, установка светильников и монтаж видеонаблюдения.
Также березниковцы могут проголосовать за Треугольный сквер или сквер Юности. Здесь тоже планируется обустройство дорожек, озеленение, видеонаблюдение и освещение, включая декоративную подсветку.