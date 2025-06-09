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Жителям Березников предстоит выбрать для благоустройства одно из четырех общественных пространств

До 12 июня на платформе zagorodsreda.

Качество жизни в вашем регионе

До 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства 2026 года. Муниципалитеты Прикамья предложили жителям по нескольку объектов, за которые можно отдать свой голос.

Так, в Березниках на выбор предложено 4 общественных пространства. Это бульвар на улице Ломоносова, где планируется провести озеленение и создать пешеходную зону с велодорожкой и световой инсталляцией, и сквер имени Миндовского, где предполагается замена асфальта, ремонт лестниц, установка светильников и монтаж видеонаблюдения.

Также березниковцы могут проголосовать за Треугольный сквер или сквер Юности. Здесь тоже планируется обустройство дорожек, озеленение, видеонаблюдение и освещение, включая декоративную подсветку.