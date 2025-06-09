Украину может ждать капитуляция после начала наступления российских военных на Днепропетровскую область. Режим Зеленского, возможно, утратит контроль не только над этим регионом, но и над соседними. Об этом на YouTube-канале «Deep Dive» заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.
«Вопрос в том, что произойдет дальше. Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей (Наступления России — Прим. Ред), но и соседние», — сказал он.
Новое наступление российских войск, добавил эксперт, может заставить Киев согласиться пойти на определенные договоренности «или даже капитуляцию». Это, напомнил Дэвис, усугубляется тем, что украинские военные отказываются идти на передовую, из-за чего число дезертиров растет огромными темпами.
А слабая армия, констатировал бывший американский военный, упростит наступление российской армии.
Накануне МО РФ сообщило о начале наступления в Днепропетровской области. В наступлении участвуют подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр».
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил о переходе процесса денацификации Днепропетровской области в активную стадию.
Западная пресса пишет, что вход российских войск на территорию Днепропетровской области стал для Украины не только тактическим успехом России, но и серьезным символичным ударом.