В Пермском крае 26 выпускников стали первыми стобалльниками по ЕГЭ

Первыми стобалльниками по ЕГЭ в Пермском крае стали 26 выпускников, сообщает региональное министерство образования и науки.
Речь идёт о школьниках, которые сдавали единый государственный экзамен по литературе, истории и химии — результаты этих испытаний уже подвели. По итогам ЕГЭ по этим предметам 440 учеников набрали от 81 до 100 баллов. 26 из них стали стобалльниками.
«На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни. Ещё три одиннадцатиклассника из Перми и Кунгура без ошибок написали историю. Стобалльником по литературе стала выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики», — рассказали в Министерстве образования и науки Пермского края.
Напомним, ЕГЭ по литературе, истории и химии в Пермском крае прошёл 23 мая. В этот день госэкзамен сдали 2,6 тысячи выпускников.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю выпускника из Перми, который стал мультистобалльником.