В Пермском крае 26 выпускников стали первыми стобалльниками по ЕГЭ

Речь идёт о школьниках, которые сдавали единый государственный экзамен по литературе, истории и химии — результаты этих испытаний уже подвели. По итогам ЕГЭ по этим предметам 440 учеников набрали от 81 до 100 баллов. 26 из них стали стобалльниками.