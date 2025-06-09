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Девушка из Усолья-Сибирского стала призером конкурса «Миссис Россия Мира»

Евгения Нестерова заняла третье место в номинации «Worldwide».

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Усолья-Сибирского Евгения Нестерова завоевала третье место во Всероссийском конкурсе для замужних женщин «Миссис Россия Мира — 2025». Об этом КП-Иркутск сообщили организаторы соревнований.

— В финале Евгения заняла призовое место в номинации «Worldwide», тем самым представила Иркутскую область на таком масштабном уровне, — уточнили организаторы.

Финал конкурса состоялся в Москве, где в этом году собралось 150 участниц. Их оценивали по внешний данным, выделяли личные качества, достижения и активную деятельность.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области пройдет Всероссийский агродиктант.