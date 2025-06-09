Бонус внутри: В Рыбном Союзе поделились секретами выбора рыбы с икрой

У тихоокеанских лососей, наоборот, самцы крупнее и толще, с клювообразным носом. Большая часть видов рыб нерестится весной, поэтому шансы найти рыбу с икрой в начале лета выше. При этом, если попадется дикий тихоокеанский лосось с икрой, то велика вероятность, что это рыба нелегального вылова, так как икра ценнее мяса, и в промышленном производстве выпускается как отдельный продукт. В аквакультурной рыбе тоже скорее всего не будет икры, особенно если речь идёт о форели.