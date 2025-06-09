Суд вернул Омску незаконно проданный участок в парке 30-летия ВЛКСМ

В Омске вступило в силу решение суда о возврате региону земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Ее передали в собственность частнику незаконно. Как установила облпрокуратура, в октябре 2022 года фирма «Кедр» купила у гордепартамента имущественных отношений без торгов территорию площадью 4787 м².
Сделку провели под предлогом, что компания является владельцем расположенных на участке теннисных кортов с административным зданием. Однако проверка показала, что спортивный объект никогда не использовался по назначению. Здание не достроено, вся территория находится в заброшенном состоянии.
«В целях устранения нарушений закона прокуратура в июне 2024 года направила в арбитражный суд исковое заявление об оспаривании договора купли-продажи и возврате земельного участка в муниципальную собственность», — рассказали в надзорном ведомстве.
Исковые требования были удовлетворены 25 февраля 2025 года. В минувший вторник, 3 июня, апелляционная инстанция подтвердила судебное решение.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местного застройщика обязали вернуть 126 млн рублей.