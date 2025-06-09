Дмитрий Маликов назвал фестиваль «Айда играть» в Уфе уникальным

Артист назвал фестиваль по-настоящему уникальным проектом, аналогов которому нет в стране. Он отметил, что, как отец семилетнего сына, хорошо знает, как порой непросто придумать детям интересный досуг.
Фестиваль «Айда играть», по мнению артиста, даёт ребятам возможность найти занятие по душе в условиях стремительно меняющегося мира, где многие традиционные профессии уступают место новым технологиям.
Артист подчеркнул, что важно постепенно развивать детей через знакомство с разными видами деятельности. Фестиваль «Айда играть» именно это и делает, причем в интерактивном формате.
«Здесь представлены не только игрушки, но и познавательные игры, полезные активности. Они знакомят детей с различными профессиями — это здорово! Я считаю, опыт проведения такого фестиваля надо перенять другим городам и регионам», — высказался музыкант.
В завершение Дмитрий Маликов пожелал фестивалю стать доброй традицией Уфы и поблагодарил организаторов за приглашение.