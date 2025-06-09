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Дмитрий Маликов назвал фестиваль «Айда играть» в Уфе уникальным

Известный музыкант и композитор Дмитрий Маликов выступил на закрытии II Всероссийского фестиваля игрушек и игр «Айда/Әйҙә играть» в Уфе.

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Источник: Башинформ

Артист назвал фестиваль по-настоящему уникальным проектом, аналогов которому нет в стране. Он отметил, что, как отец семилетнего сына, хорошо знает, как порой непросто придумать детям интересный досуг.

Фестиваль «Айда играть», по мнению артиста, даёт ребятам возможность найти занятие по душе в условиях стремительно меняющегося мира, где многие традиционные профессии уступают место новым технологиям.

Артист подчеркнул, что важно постепенно развивать детей через знакомство с разными видами деятельности. Фестиваль «Айда играть» именно это и делает, причем в интерактивном формате.

«Здесь представлены не только игрушки, но и познавательные игры, полезные активности. Они знакомят детей с различными профессиями — это здорово! Я считаю, опыт проведения такого фестиваля надо перенять другим городам и регионам», — высказался музыкант.

В завершение Дмитрий Маликов пожелал фестивалю стать доброй традицией Уфы и поблагодарил организаторов за приглашение.