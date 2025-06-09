В Совфеде хотят запретить авиаперевозчикам ограничивать размеры ручной клади

Запрет на установление нормы касается самостоятельного установления предельных габаритов багажа.
Совет Федерации рассмотрит законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы для ручной клади. Законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов.
«Перевозчик не в праве самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки», — передает РИА Новости информацию законопроекта. Регулирование направлено на пресечение злоупотреблений со стороны авиакомпаний.
Парламентарий уверен, что единые стандарты упростят процесс перевозки для граждан. Гибатдинов отметил, что принятие закона не скажется на стоимости билетов, так как он борется лишь с недобросовестной практикой.
Ранее суд вынес постановление о пересмотре действующих норм провоза ручной клади авиакомпанией «Победа». Иск удовлетворен в пользу пассажира, оспаривавшего необоснованные ограничения перевозчика, сообщает «Царьград».