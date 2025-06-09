В Совфеде хотят запретить авиаперевозчикам ограничивать размеры ручной клади

«Перевозчик не в праве самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки», — передает РИА Новости информацию законопроекта. Регулирование направлено на пресечение злоупотреблений со стороны авиакомпаний.