ОП РФ хочет создать единую систему данных о контактирующих с людьми животных

В России могут создать Единую федеральную систему сбора и обработки информации о животных. С таким предложением выступили в Общественной палате РФ. Пересчитать и зарегистрировать предлагают не только бездомных собак и кошек, но и всех животных, которые могут вступать в контакт с человеком. Предполагается фиксировать качественные и количественные характеристики популяций, эксцессы с участием животных и так далее.