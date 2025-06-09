ОП РФ хочет создать единую систему данных о контактирующих с людьми животных

В России могут создать Единую федеральную систему сбора и обработки информации о животных. С таким предложением выступили в Общественной палате РФ. Пересчитать и зарегистрировать предлагают не только бездомных собак и кошек, но и всех животных, которые могут вступать в контакт с человеком. Предполагается фиксировать качественные и количественные характеристики популяций, эксцессы с участием животных и так далее.
Это необходимо для полного видения ситуации и принятии управленческих решений, пишет издание «Известия» со ссылкой на соответствующий доклад ОП РФ.
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