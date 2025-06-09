Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вот это подарок ко Дню города»: красноярцы отреагировали на задержание мэра

Утром 9 июня стало известно о задержании главы Красноярска.

Качество жизни в вашем регионе

Утром 9 июня стало известно о задержании главы Красноярска. Логинова подозревают во взятке.

Только отгремел День города, как всех шокировала новость — задержан мэр Красноярска Владислав Логинов.

Мы собрали реакции красноярцев на эту новость:

«Вот это подарок к окончанию дня города, красноярцы довольны подарком, доигрался, напьюсь с радости, обрадовали с утра, понедельник хоть не таким тяжёлым покажется»;

«Посадят мэра, спасут город и городские деревья которые при нём несчадно уничтожали! Ну про дороги, бианорд и прочие вы сами знаете!»;

«Да ну, как же так, вот это неожиданность, не может быть»;

«Вот это салют на день города!»;

«Долго ждал этого момента .Самый ужасный мэр»;

«Что-то с мэрами нам в последнее время не везёт….».

Отметим, что сейчас красноярцы массово пишут комментариями под новостями о задержании мэра, а также в его соцсетях.