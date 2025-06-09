«Вот это подарок ко Дню города»: красноярцы отреагировали на задержание мэра

Утром 9 июня стало известно о задержании главы Красноярска. Логинова подозревают во взятке.
Только отгремел День города, как всех шокировала новость — задержан мэр Красноярска Владислав Логинов.
Мы собрали реакции красноярцев на эту новость:
«Вот это подарок к окончанию дня города, красноярцы довольны подарком, доигрался, напьюсь с радости, обрадовали с утра, понедельник хоть не таким тяжёлым покажется»;
«Посадят мэра, спасут город и городские деревья которые при нём несчадно уничтожали! Ну про дороги, бианорд и прочие вы сами знаете!»;
«Да ну, как же так, вот это неожиданность, не может быть»;
«Вот это салют на день города!»;
«Долго ждал этого момента .Самый ужасный мэр»;
«Что-то с мэрами нам в последнее время не везёт….».
Отметим, что сейчас красноярцы массово пишут комментариями под новостями о задержании мэра, а также в его соцсетях.